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وصول حكام بيراميدز ونكانا إلى القاهرة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى القاهرة، طاقم حكام مباراة بيراميدز ونكانا بطل زامبيا والمحدد لها السادسة من مساء غد الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المباراة الحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.

ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس .

وأنهت إدارة العلاقات العامة بنادي بيراميدز إجراءات استقبال طاقم الحكام في مطار القاهرة الدولي وإنهاء إجراءات الإقامة بالفندق، وأشاد الطاقم بحسن الاستقبال من جانب بيراميدز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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