شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية والتحكيم يقبل طعن أحمد الشناوي ضد قرار تغريمه لصالح الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية الطعن المقدم من جانب أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز ضد قرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة والتي قررت تغريمه ٨ ملايين جنيه لصالح الزمالك.

وتقدم الحارس بطعن عن طريق محاميه لمركز التسوية والتحكيم أكد فيه أنه لا يحق لنادي الزمالك المطالبة باستعادة مقدم التعاقد الذي حصل عليه خاصة أنه وقع ومدد عقده قبل موافقة النادي على بيعه لصالح بيراميدز.

أوضحت أوراق الطعن أن الزمالك صرف مقدم تعاقد الشناوي بقيمة ٨ ملايين جنيه نظير تمديد عقده الذي كان يتبقى فيه موسم واحد قبل أن يبيعه لصالح بيراميدز مقابل ٣ ملايين دولار، وبالتالي لا يحق نادي الزمالك المطالبة باستعادة المقدم.

وقبل مركز التسوية طعن اللاعب وحكم بعدم أحقية الزمالك في الحصول على المقابل المادي الذي أعلنته لجنة شؤون اللاعبين في وقت سابق.