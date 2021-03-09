شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين موسيماني والشناوي وحمدي فتحي قبل انطلاق مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع محمد الشناوي وحمدي فتحي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وذلك في ختام استعدادات الأهلي للقاء المرتقب مع النادي الاسماعيلي والذي يجمع الفريقين غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.



موسيماني مع الشناوي وحمدي فتحي

ونصح بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بعدم السماح للإسماعيلى بالاستفاقة على حساب المارد الأحمر خلال مباراة الفريقين غداً فى بطولة الدورى الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق فوزا مهما علي طلائع الجيش، بنتيجة2ـ1 في الجولة الماضية من الدوري الممتاز، ورفع رصيده إلى24 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.

وتحدث موسيمانى مع لاعبى الأهلى الأيام الماضية عن قوة فريق الإسماعيلى رغم نتائجه السلبية فى بطولة الدورى هذا الموسم، وأكد لهم أن الدرايش سيحاولون تحقيق انتفاضة كروية أمام الأهلى.

وطالب المدير الفنى للأهلى لاعبيه بعدم النظر لجدول ترتيب الدورى حينما يلعبون مع الإسماعيلى باعتبار أن الأخير يحتل مركزا متأخرا فى جدول المسابقة لكنه يبقى أحد أهم وأقوى الفرق فى الدورى بعيداً عن تراجع نتائجه الموسم الحالى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى الدورى بـ24 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما الإسماعيلى فيحتل المركز السادس عشر بـ10 نقاط من 14 مباراة خاضها فى الدورى المصرى حتى الآن.

وأشار موسيمانى فى حديثه مع لاعبى الأهلى إلى أن احترام الخصم من أساسيات النجاح فى كرة القدم لذا عليهم التركيز منذ بدية المباراة من أجل تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة أمام الإسماعيلى.

ويلعب الأهلى مع الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء، باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 لبطولة الدورى الممتاز.