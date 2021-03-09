شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفل بعيد ميلاد حسام عاشور: أسطورة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بعيد ميلاد حسام عاشور كابتن النادي الأهلي السابق، ولاعب الاتحاد السكندري حالياً، والذي أكمل اليوم عامه الـ 35، ونشرت صفحة الكاف صوراً على فيس بوك، لحسام عاشور وعلقت: عيد ميلاد سعيد لأسطورة الأهلي حسام عاشور.



حسام عاشور

ويحتفل حسام عاشور، كابتن النادى الأهلى السابق ولاعب الاتحاد السكندرى، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، لاسيما أنه من مواليد 9 مارس 1986، وانتهت رحلة حسام عاشور مع القلعة الحمراء نهاية لم يتوقعها أشد المتشائمين بعد أزمة الاعتزال، التى انتهت بتصريحات نارية أثارت غضب مسئولى وجماهير الأهلى ضده، ورحل لينضم لصفوف الاتحاد السكندرى.

حسام عاشور قدم الكثير للأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر، ومقابل إسهامات حسام عاشور للقلعة الحمراء فقد نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقاما قياسية وبالطبع ملايين لم ينلها لاعب أخر فلقد نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

وعلى الصعيد العالمى كان حسام عاشور أحد أفراد كتيبة القلعة الحمراء فى تحقيق الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عام 2006.

رغم مسيرته الطويلة إلا أن حسام عاشور كان نادر التهديف فلم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط فى مسابقة الدورى، البداية فى أسمنت أسيوط بملعبه 2006، ثم هدف فى شباك الإسماعيلى 2007، وأخيرًا قذيفة فى شباك طلائع الجيش 2010.

حسام عاشور أصغر لاعب يقتحم نادى المئة مباراة فى بطولة أفريقيا، وذلك يوم 8 مارس 2014، وشارك لأول مرة فى مباراة أفريقية مع الأهلى أمام أياكس كيب تاون فى يوليو 2005، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شىء.

حسام عاشور أحد أصغر من ارتدى شارة كابتن الفريق فى الأهلى عندما حملها بدلا من أسامة حسنى الذى تم استبداله بين شوطى المباراة أمام اتحاد الشرطة "2010" قبل أن يتمم عامه الرابع والعشرين لمدة ربع ساعة حتى نزول أحمد بلال.

شارك حسام عاشور فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية ولعب 11 مباراة، كما يعد اللاعب الوحيد من الأهلى الذى شارك فى كافة مبارياته فى البطولة فى المرات الخمسة 11 مباراة.

سجل عاشور هدفا للأهلى في مرمى طلائع الجيش فى الدورى يوم 20 أغسطس 2010 بعد مرور 33 ثانية فقط من بداية المباراة وهو أسرع هدف في تاريخ الاهلى بالدوري.

يملك حسام عاشور رقماً قياسيا يصعب تحطيمه، حيث شارك فى 154 مباراة ببطولات أفريقيا، ويحل وائل جمعة خلفه برصيد 114 مباراة.