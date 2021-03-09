تعرف على ترتيب جدول دورى كرة السلة

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القاهرة - سامية سيد -

واصل فريق كرة السلة بنادى الجزيرة ، تصدره لجدول ترتيب فرق دورى السلة رجال ، بعد أن نجح فى تحقيق العلامة الكاملة فى كل المباريات التى خاضها من بداية منافسات الدور الأول من لتحديد المراكز من الأول الى الثامن ، حيث خاض 5 مباريات فاز فيها جميعا .

ووفقا لقواعد كرة السلة فإن الفريق الفائز يحصل على نقطتان ، بينما الخاسر يحصل على نقطة واحدة ، فيمتلك الجزيرة 10 نقاط في المركز الأول ، بعد أن فاز فى المباريات الخمسة .

ويحتل الزمالك المركز الثانى خلف الجزيرة ، برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى 8 مباريات ، و الهزيمة فى مباراة واحدة ، وبالانتقال إلى الاتحاد السكندرى فيحل ثالثا بفارق نقطة عن الزمالك ، حيث جمع 8 نقاط بالفوز فى 4 مباريات و الهزيمة فى اثنان منها .

وبعد هزيمة الأهلى أمس أمام سموحة ، ارتفع رصيده نقطة واحدة ، ليواصل احتلال المركز الرابع فى ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط ، بالفوز فى 2 و الهزيمة فى 3 نقاط ، ويليه سبورتنج ثم سموحة فى نفس عدد النقاط وكذلك مرات الفوز و الخسارة .

ويتذيل جدول ترتيب دورى كرة السلة رجال فريقى المصرية للاتصالات ثم طلائع الجيش برصيد 6 نقاط لكل منهما .