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تعرف على ترتيب جدول دورى كرة السلة

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القاهرة - سامية سيد -  

واصل فريق كرة السلة بنادى الجزيرة ، تصدره لجدول ترتيب فرق دورى السلة رجال ، بعد أن نجح فى تحقيق العلامة الكاملة فى كل المباريات التى خاضها من بداية منافسات الدور الأول من لتحديد المراكز من الأول الى الثامن ، حيث خاض 5 مباريات فاز فيها جميعا .

 

ووفقا لقواعد كرة السلة فإن الفريق الفائز يحصل على نقطتان ، بينما الخاسر يحصل على نقطة واحدة ، فيمتلك الجزيرة 10 نقاط في المركز الأول ، بعد أن فاز فى المباريات الخمسة .

 

ويحتل الزمالك المركز الثانى خلف الجزيرة ، برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى 8 مباريات ، و  الهزيمة فى مباراة واحدة ، وبالانتقال إلى الاتحاد السكندرى فيحل ثالثا بفارق نقطة عن الزمالك ، حيث جمع 8 نقاط بالفوز فى 4 مباريات و الهزيمة فى اثنان منها .

 

وبعد هزيمة الأهلى أمس أمام سموحة ، ارتفع رصيده نقطة واحدة ، ليواصل احتلال المركز الرابع فى ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط ، بالفوز فى 2 و الهزيمة فى 3 نقاط  ، ويليه  سبورتنج ثم  سموحة فى نفس عدد النقاط وكذلك مرات  الفوز و الخسارة . 

ويتذيل جدول ترتيب دورى كرة السلة رجال فريقى المصرية للاتصالات ثم طلائع الجيش برصيد 6 نقاط لكل منهما .

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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