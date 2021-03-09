شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي يكشف تأثير المعسكر على إخفاق 2019 ويؤكد:محمد الشناوي نمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، أن الإخفاق في بطولة أمم أفريقيا 2019، والنتائج السلبية التي سقط فيها المنتخب كانت السبب وراء فتح الحديث عن عدم الانضباط داخل معسكر الفراعنة وتأثيره على وداع البطولة، وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": كنا قد صعدنا 10 لاعبين من المنتخب الأوليمبي والأمر كان أن نتائج البطولة غير مهمة ولكن نريد العمل على 2022، وعندما نقلت البطولة لمصر حدث ارتباك.

أضاف: لو كنا خدنا بطولة أفريقيا هل كان سيتحدث أحد عن مشاكل المعسكر، النتائج هي من تحكم الأمر، وسعيد بالعمل مع كوبر هو مدرب درجة أولى وشئ جيد جداً أن مصر تعاقدت مع مدرب بحجمه.

وعن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب قال ناجي: محمد الشناوي طور من نفسه كثيراً، ولديه اكتمال للحالة البدنية وتناسق بين الجهاز العصبي والعضلي، وأحياناً تروح لمدرب في حالة جيدة ومع ذلكيتراجع مستواك، ولكنه من بعد مباراة أوروجواي مع المنتخب، مستواه في تصاعد مع مدرب حراس الأهلي، وكل المدربين لهم الفضل لتواجد حراسهم بالمنتخبات، انتهت مرحلتي مع الشناوي بعد المنتخب، وأدائه في كأس العالم كان مفاجأة للجميع.

أضاف: الاختبارات التي يتعرض لها محمد الشناوي تؤكد كفاءته وكفاءة مدربه، والأهلي تمسك بهذا المدرب رغم رحيل الجهاز بالكامل وهذا دليل على كفاءته، والشناوي كنت أختاره عندما كان في تروجت رغم أنه كان يستقبل عدد كبير من الأهداف وقلت لكوبر أنه سيكون مستقبل حراسة المرمى.

واختتم: محمد الشناوي هو المحترف رقم واحد في مصر يعمل على نفسه داخل وخارج الملعب، وشخصية جادة جداً وكابتن الأهلي وبعد فترة سيكون كابتن المنتخب، وبمقدوره اللعب في أوروبا بمنتهى الأريحية.