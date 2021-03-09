شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أعمال كريم العراقي يكشف عن عروض من أسبانيا والبرتغال للاعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التابعي فاروق مدير أعمال كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري، عن وجود عروض خارجية لكريم العراقي ظهير أيمن منتخب مصر الأوليمبي والنادي المصري، وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أزمة كريم ستنتهي قريباً لكي يعود للتواجد مع المصري في المباريات، وأشكر الجماهير على دعمهم لكريم، ونحن بصدد حل الأزمة بعد تدخل المخلصين، ويتبقى في عقد اللاعب موسم ونصف، واحنا تحت أمر النادي المصري لأنه صاحب الفضل علينا.

أضاف: كل طموحنا هو الاحتراف الخارجي، ونعمل على هذا الأمر بعد الأولمبياد وبالتأكيد الآن لن تكون هناك عروضاً، ولن نتحدث مع أي نادي داخل مصر بالفترة الحالية، وبعد الأولمبياد نحدد الموقف النهائي.

واصل: عقدنا أكثر من جلسة مع مسئولي المصري ولكن الموضوع كان يصل إلى نقطة محددة وينتهي، وليس لدينا أساليب ملتوية أو نية لعمل كوبري، وفي حالة احتراف كريم لا نعترض على أن يكون هناك شرطاً لحصول النادي على نسبة من عقده مثل محمد صلاح والمقاولون، وكذلك أن يعود للنادي في حالة عودته من الاحتراف.

وعن عروض الأهلي لضم اللاعب قال التابعي: الأهلي في ظل الظروف الحالية لن يأخذ لاعب من النادي المصري، ومع احترامي لكل الأندية المصرية عندما يكون طموحك خارجي، بالفعل في أندية في أسبانيا والبرتغال تحدثوا معنا ولكنهم ينتظرون الأولمبياد لمشاهدته، والآن لا يوجد موسم انتقالات ولا يجوز الاتفاق مع أي نادي طالما بيننا وبين المصري عقد مستمر، وأي حد يتحدث معنا نطالبهم بالرجوع للنادي.

واختتم: هناك تواصل مع مدير المنتخب وقال كريم رقم واحد لدينا ولكن يجب أن يكون موجود بالملعب وأتمنى ألا يتم استغلال هذا الكلام للضغط على كريم بالنادي المصري، لا يفرق معنا ماديات، كنا فقط نريد ضمان للإحتراف الخارجي.