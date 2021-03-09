شكرا لقرائتكم خبر عن 37 دولة حتى الأن تؤكد المشاركة فى بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن تأكيد 37 دولة حتى الأن على المشاركة فى بطولة العالم للناشئين و الشباب التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة شهر أبريل المقبل ، مشيرا إلى أنه تم حتى الأن تسجيل 625 لاعبا ، متوقعا زيادة عدد الدول خلال الفترة المقبلة حتى منتصف مارس .

و قال الحسينى أنه من أبرز الدول التى أكدت المشاركة كلا من ، أذربيجان و النمسا و فرنسا و روسيا و سويسرا و المكسيك و أمريكا و أسبانيا و الفلبين .

وأضاف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح، إن إجراءات احترازية في البطولة ستكون باجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا ستكون كل 72 ساعة ببطولة العالم التى ستستضيفها مصر، موضحا أن هذا النظام سيطبق بعد نجاح تجربة استضافة بطولة العالم لكرة اليد شهر يناير الماضى.

كما تشهد البطولة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وذلك على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمتها مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.

وذكر رئيس اتحاد السلاح من قبل أن هناك أكثر من 80 دولة تشارك فى البطولة، مضيفا أنه لن يكون هناك جمهور، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

أكد عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح فى 20 فبراير الماضى على إعتماد الإتحاد الدولى لاعبى استضافة مصر بطولة العالم للشباب والناشئين فى موعدها فى شهر أبريل المقبل، وقال الحسينى :" شكرا للاتحاد الدولي للسلاح علي هذه الثقة الكبيرة في قدرتنا علي تنظيم بطولة العالم للشباب و الناشئين في ظل ظروف يعلمها الجميع حيث تقرر الاعتماد النهائي لاقامة البطولة في موعدها المحدد منذ ديسمبر 2018 دون أي تغيير وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح .