شكرا لقرائتكم خبر عن أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح داخل الفقاعة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن دخول أسر لاعبى بطولة العالم للناشئين والشباب التى ستسضيفها مصر أبريل المقبل فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات،وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا .

من جانبه قال الحسينى فى تصريح لـ الخليج 365 أن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضا نظام الفقاعة الطبية.

وأشار الحسينى إلى أن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم المقرر إقامتها فى مصر شهر أبريل المقبل ، و على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاح باهر وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الإحترازية .

أكدت 37 دولة حتى الأن على المشاركة فى بطولة العالم للناشئين و الشباب التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة شهر أبريل المقبل ، مشيرا إلى أنه تم حتى الأن تسجيل 625 لاعبا ، متوقعا زيادة عدد الدول خلال الفترة المقبلة حتى منتصف مارس .

و قال الحسينى أنه من أبرز الدول التى أكدت المشاركة كلا من، أذربيجان والنمسا وفرنسا وروسيا وسويسرا والمكسيك وأمريكا وأسبانيا والفلبين .

وأضاف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح، إن إجراءات احترازية في البطولة ستكون باجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا ستكون كل 72 ساعة ببطولة العالم التى ستستضيفها مصر، موضحا أن هذا النظام سيطبق بعد نجاح تجربة استضافة بطولة العالم لكرة اليد شهر يناير الماضى.

كما تشهد البطولة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وذلك على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمتها مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.

وذكر رئيس اتحاد السلاح من قبل أن هناك أكثر من 80 دولة تشارك فى البطولة، مضيفا أنه لن يكون هناك جمهور، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

أكد عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح فى 20 فبراير الماضى على إعتماد الإتحاد الدولى لاعبى استضافة مصر بطولة العالم للشباب والناشئين فى موعدها فى شهر أبريل المقبل، وقال الحسينى :" شكرا للاتحاد الدولي للسلاح علي هذه الثقة الكبيرة في قدرتنا علي تنظيم بطولة العالم للشباب و الناشئين في ظل ظروف يعلمها الجميع حيث تقرر الاعتماد النهائي لاقامة البطولة في موعدها المحدد منذ ديسمبر 2018 دون أي تغيير وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح .