شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين نور الدين وأمين عمر لإدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة بين الثنائى الدولى إبراهيم نور الدين وأمين عمر لإدارة مباراة الغد بين الأهلى والإسماعيلى المؤجلة من الأسبوع الـ12 من عمر الدورى المصرى، التى ستقام على استاد برج العرب.

وقررت اللجنة إسناد المباراة لطاقم تحكيم دولى، فى ظل الشعبية الكبيرة للفريقين والاهتمام الجماهيرى الذى تحظى به مواجهة الأهلى والإسماعيلى بغض النظر عن موقف الفريقين فى جدول الدورى.

وأجرى الحكمان نور الدين وأمين عمر مسحة للكشف عن فيروس كورونا أمس الاثنين، وتترقب لجنة الحكام نتيجة المسحة لحسم القرار النهائى بشأن تعيين أحدهما لمباراة الغد بين الأهلى والدراويش.

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها السابعة والنصف من مساء غد، بالإسكندرية في الدورى الممتاز، ويتطلع الاهلي للفوز فى المباراة بهدف تجاوز صدمة التعادل الأخيرة أمام فيتا كلوب 2\2 فى دورى الأبطال، كما أنها ستكون البروفة الأخيرة للأهلي قبل رحلة الكونغو التى سيواجه خلالها الأهلى فريق فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري في الجولة الرابعة لدور المجموعات.

ويعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عقب مران اليوم، قائمة الفريق التى ستتجه للإسكندرية لخوض مباراة الإسماعيلي.

ويغيب عن الأهلي لظروف الإصابات كل من: وليد سليمان للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وعلي معلول للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومن قبلهما كريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود للإصابة في غضروف الركبة لنيدفيد والصليبي لمتولي ومحمود، وكذلك ناصر ماهر الذي يعاني من خلع في الكتف وأجرى عملية جراحية لتثبيت الكتف.