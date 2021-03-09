شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي يكشف سبب ضم شريف إكرامي لقائمة كأس العالم على حساب عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، وفريق سموحة حالياً، عن كواليس اختيار شريف إكرامي كحارس ثالث في قائمة الفراعنة التي شاركت في كأس العالم الذي أقيم بروسيا عام 2018، وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": في كأس العالم كان الحضري والشناوي متواجدين ولكن الشناوي لم يكن لعب أي مباراة دولية، ولكن كان قراري محمد الشناوي ولو لم يريد كوبر أن يلعب بالشناوي لما كان شارك لأن القرار الأخير للمدرب، وشريف ضممناه لأنه خبرة كبيرة ولديه ثبات انفعالي، وهذا كان الفارق الوحيد بينه وبين محمد عواد أنه احتك في منافسات مشابهة.

أضاف: في بطولة أفريقيا قلت للحضري أنه رقم 3 في الاختيارات، وأنه لو كشر أو ظهر منه اعتراض ممكن يرجع مصر، وبالفعل انضم للمنتخب وفي أول مباراة قلت له ممكن تلعب بعد 20 دقيقة وافرد وشك وبالفعل شارك وقادنا لنهائي البطولة.

وتوج عصام الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها ، قدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.

وعن مسيرته مع الأهلي قال ناجي: بقيت لمدة 13 موسم في الأهلي، وكانت الحياة بها بهجة وسعادة وانتصارات حوالي 36 بطولة، وكان ذلك أعلى شئ وصلنا إليه والأجواء كانت صحية جداً للعمل الاحترافي بعد ذلك خضت تجربتين خارج مصر مع جوزية في مصر وتجربة أخرى في قطر.