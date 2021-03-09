شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يقترب من هجوم الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مروان حمدي مهاجم الزمالك من قيادة هجوم الفريق في مباراة سيراميكا المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدورى ، بعدما تم استبعاده من مباراة الترجي التونسي الأخيرة.

ويدرس باتشيكوالمدير الفني لفريق الزمالك الدفع بمروان حمدي كمهاجم صريح في مباراة سيراميكا لتجهيزه للمشاركة في مباراة الترجي التونسي نظرا لعدم قيد التونسي سيف الجزيري فى القائمة الافريقية، وهبوط مستوي المغربى حميد أحداد وعدم اقناعه لباتشيكو بالاعتماد عليه لقيادة هجوم الزمالك وتعويض رحيل مصطفي محمد الي الدوري التركي.

ويفاضل باتشيكو بين سيف الجزيري وأحمد سيد زيزو لمركز الجناح الأيمن في مباراة سيراميكا في ظل رغبة باتشيكو في الاستفادة من سيف الجزيري لاراحة بعض اللاعبين في مباريات الدوري، وتحديدا قبل مواجهة الترجي التونسي المقرر لها 16 مارس الجاري، وكذلك لغياب محمود عبد الرازق شيكابالا عن المباراة للاصابة

بينما يؤدى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، برنامج تأهيل مكثف تحت اشراف عمرو المطراوي اخصائي تأهيل الزمالك تمهيدا لعودته لحراسة مرمي الزمالك خلال المباريات المقبلة.

ويؤدي أبو جبل فقرات تدريبية تهدف الي زيادة معدل اللياقة البدنية وسرعة رد الفعل بخلاف بعض التدريبات الفنية الإضافية تحت اشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي.

وكان محمد أبو جبل قد غاب عن المباريات الأخيرة للفريق والتي تعادل فيها الزمالك امام تونجيث السنغالي ووداي دجلة وخسر امام الترجي التونسي بثلاثية، مما أدي الي تفكير باتشيكو المدير الفني للفريق في عودة أبو جبل مرة أخرى لحراسة مرمي الزمالك بعدما أدى موسم ونصف باستقرار فني ومستوي مميز وكان أحد أفضل حراس المرمي في دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي.