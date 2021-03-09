شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد يعلن اكتمال صفوف البنك الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير عزمي مجاهد، المدرب العام لفريق البنك الأهلي، عن اكتمال صفوف الفريق قبل اللقاء المرتقب مع الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته يوم الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": خالد جلال يتابع معنا الفريق بالهاتف باستمرار، ونسعى للوصل لأقصى شئ حتى عودته، والشكل الحالي أفضل إلى حد ما للفريق من المباريات الماضية، ونتمنى عودة النتائج الإيجابية، والإدارة وفرت لنا كل شئ.

أضاف: كان لدينا بعض الغيابات بسبب الإصابة مثل أحمد علي وغيره من اللاعبين، والفريق اكتمل الآن ونتمنى أن نقدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري.

ويقود أمير عزمي مجاهد، المدرب العام لفريق البنك الأهلي، تدريبات الفريق بعد إصابة خالد جلال، المدير الفنى، بفيروس كورونا منذ عدة أيام.

وانتهت مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التي جمعتها، الخميس الماضى، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 18 في المركز الحادي عشر في جدول المسابقة، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 14، ويحتل المركز الـ14 في الدوري.