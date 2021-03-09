شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتسلح بـ 22 لاعباً فى قائمة مباراة الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دراجان يوفيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة النادي الأهلي غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 12 والمؤجلة منعمرمسابقة الدوري العام، حيث ضمت قائمة الدراويش 22 لاعباً .

وجاءت قائمة الاسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي

الدفاع: رضوان شريفي – مصطفى فارس – محمد هاشم – مروان صحراوي – أحمد كاستيللو

الوسط: عمر الوحش – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد حسن – محمد عادل – محمد بيومي – عماد حمدي – نادر رمضان – محمد حسن – زياد طارق – أحمد مدبولي

الهجوم: آري بابل – محمد الشامي – فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو – شكري نجيب

وتفاضل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة بين الثنائى الدولى إبراهيم نور الدين وأمين عمر لإدارة مباراة الغد بين الأهلى والإسماعيلى المؤجلة من الأسبوع الـ12 من عمر الدورى المصرى، التى ستقام على استاد برج العرب.

وقررت اللجنة إسناد المباراة لطاقم تحكيم دولى، فى ظل الشعبية الكبيرة للفريقين والاهتمام الجماهيرى الذى تحظى به مواجهة الأهلى والإسماعيلى بغض النظر عن موقف الفريقين فى جدول الدورى.

وأجرى الحكمان نور الدين وأمين عمر مسحة للكشف عن فيروس كورونا أمس الاثنين، وتترقب لجنة الحكام نتيجة المسحة لحسم القرار النهائى بشأن تعيين أحدهما لمباراة الغد بين الأهلى والدراويش.