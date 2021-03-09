شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المصرى تطالب على ماهر بتحديد مصير كاسينجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية من على ماهر المدير الفنى للفريق بضرورة إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية للكونغولى كاسينجو لتحديد مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل فى ظل تراجع مستوى اللاعب كثيرا وفشله فى اعتماد اوراقه مع الفريق بعدما فشل فى هز شباك المنافسين إلا فى مباراة وادى دجلة عندما أحرز هدف وحيد .

ومن المقرر أن يقوم على ماهر بمنح اللاعب بعض الدقائق خلال المباريات المقبلة للحكم على مستواه قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى تستطيع الإدارة تحديد مصيره سواء بالإستمرار أوالرحيل والتعاقد مع مهاجم سوبر .

وفشل كاسينجو في إقناع الجهاز الفني وجماهير النادى بمستواه حيث لم يحرز سوى هدف وحيد في مرمى وادى دجلة وهو ما أعطى انطباع قوى بضعف مستواه الفني خاصة وأن الجماهير كانت تمنى النفس بالتعاقد مع مهاجم قوى يستطيع سد الثغرة التي خلفها الفلسطيني محمود وادى الذى انتقل لبيراميدز .

ورغم وجود النيجيري أوستن أموتو كمهاجم صريح بجانب أحمد جمعة إلا أن الفريق الساحلى مازال يعانى من نقص حاد في الجزء الهجومى وهو ما كلفه الهزيمة في اللقاء الأخير أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف وتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس بجدول الدورى .

وتراجع المصرى للمركز السادس بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق بالدورى فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقاءين، أحرز لاعبوه 18 هدفا ومُنى مرماه بـ10 أهداف.