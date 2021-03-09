شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يؤدى برنامج تأهيل مكثف تمهيدًا لعودته للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامج تأهيل مكثف تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي تأهيل الزمالك تمهيدا لعودته لحراسة المرمي خلال المباريات المقبلة.

ويؤدي أبو جبل فقرات تدريبية تهدف الي زيادة معدل اللياقة البدنية وسرعة رد الفعل بخلاف بعض التدريبات الفنية الإضافية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي بفريق الزمالك .

وكان محمد أبو جبل قد غاب عن المباريات الأخيرة للفريق والتي تعادل فيها الزمالك أمام تونجيث السنغالي ووداي دجلة وخسر امام الترجي التونسي بثلاثية، مما أدي الي تفكير باتشيكو المدير الفني للفريق في عودة أبو جبل مرة أخرى لحراسة مرمي الزمالك بعدما أدى موسم ونصف باستقرار فني ومستوي مميز وكان أحد أفضل حراس المرمي في دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي.

في نفس السياق قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك تطبيق اللائحة الداخلية للفريق على أحمد فتوح الظهير الأيسر، وأشرف بن شرقي لاعب الوسط، بعد الأحداث التي تسبب فيها الثنائي خلال مباراة الترجي التونسي التي أقيمت السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بخسارة الزمالك 3/1.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن أشرف قاسم، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، طبّق لائحة العقوبات على كلا اللاعبين، بعدما تعرّض أحمد فتوح للطرد، واعتراض اشرف بن شرقي على استبداله.

وأضاف المصدر أن اللاعبين تقبّلا الغرامة المالية، ووعدا الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بالعودة إلى التركيز في الملعب؛ لعودة الفريق إلى مساره الطبيعي في المنافسة على البطولات.

في سياق مختلف يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، لاختبار طبي على هامش التدريبات الجماعية للفريق ، لمعرفة إمكانية مشاركته فى المران، وجاهزيته للتواجد في قائمة مباراة سيراميكا المقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأدي شيكابالا تدريبات تأهيلية على هامش مران فريقه خلال الأيام الماضية للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية وأدت لغيابه عن مباريات فريقه الأخيرة، حيث يعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية بعمق 2 سم، ما يستلزم ضرورة خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لحين شفائه تماما من الإصابة التي تستغرق بعض الوقت قبل أن يكون قادر على العودة للتدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعى.