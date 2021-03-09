شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محب "مترجم" موسيماني يعود للأهلي بعد الشفاء من جراحة "الفتاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الدكتور عمرو محب "مترجم" الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لمباشرة أعماله في المباريات غداً بعد غيابه عدة أيام عن الفريق بسبب عملية جراحية.

وغاب الدكتور عمرو محب عن تدريبات الأهلي الماضية بسبب إجراء جراحة "فتاق" لم يتمكن على أثرها من مُباشرة عمله كمترجم للمدير الفني للأهلي ، كما غاب عن مباراتي طلائع الجيش في الدوري وفيتا كلوب الكونغولي ببطولة أفريقيا .

وتماثل مترجم موسيماني للشفاء من الجراحة التى قضي بعدها عدة أيام في المنزل على سبيل الإستجمام قبل أن يظهر في مران الفريق أمس وسيكون جاهز أيضاً للتواجد في مبارة الأهلي والأسماعيلي غداً بالدوري بإستاد برج العرب.



عمرو محب يتوسط الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني

وحرص الجهاز الفني ولاعبي الفريق على الإطمئنان على الدكتور عمرو محب خلال العملية الجراحية كما إستقبلوه بحرارة في مران الأمس بفضل علاقة الود والإحترام التى تربطه بالجميع في النادي الأهلي.

ويتواجد الدكتور عمرو محب في الجهاز الفني للأهلي منذ فترة طويلة، حيث كان يقوم بأعمال الترجمة للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الأسبق للفريق، ثم قام بالمهمة ذاتها مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق، قبل أن يواصل مهمته مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للفريق.