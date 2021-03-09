شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يتابع مباراة الاتحاد والمحلة استعداداً لموقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على متابعة مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامته اليوم على استاد الأسكندرية، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في غزل المحلة قبل المباراة المرتقبة بين والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16.

وكان الجهاز الفني للمقاولون قد راجع المباريات الماضية للمحلة سواء بالدوري أو كأس مصر، وعقد الجهاز الفني أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق لشرح التعليمات الفنية قبل اللقاء المرتقب.

ورفض المقاولون العرب خوض أي مباريات ودية خلال الفترة الماضية خوفاً من الإجهاد، واكتفى الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة فقط عقب مباراة المقاصة الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يتأنف الفريق تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 8 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.