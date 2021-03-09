اخبار الرياضه

خواجات الدراويش ..كم مدرب أجنبى قاد الإسماعيلى أمام الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خواجات الدراويش ..كم مدرب أجنبى قاد الإسماعيلى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الإسماعيلى فى مواجهة مؤجلة من  مباريات الأسبوع الثانى عشر ببطولة الدورى الممتاز، تلك  التى تقام غدا الاربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ، ويدخلها الفريق بقيادة فنية لدراجان يوفيتش من البوسنة ، ليكون أول مدير فنى أجنبى منذ رحيل خير الدين المضوى ، الذى يقود مباراة للدراويش أمام الأهلى.

وكان من المقرر إقامة المباراة باستاد الاسكندرية الا انه تم نقل مباراة الاهلى و الاسماعيلى لاستاد برج العرب 

وقبل المواجهة المرتقبة نرصد تاريخ المدربين الأجانب للإسماعيلى عندما يلتقون مع الأحمر ، فى مختلف البطولات .

 وتولى قيادة الاسماعيلى أمام الاهلى فى بطولة الدورى العام ، عدد كبير من المدربين وصل عددهم الى  17 مدربا ، بمختلف جنسياتهم ، سواء الالمانى او  البرازيلى او الفرنسى او التشيكى  ، والهولندى .

 

  وعلى رأس هؤلاء الخواجات  المجرى كوفاتش، وقاد الدراويش فى 6 مباريات أمام الأحمر  ، حقق الفوز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر واحدا ، .ثم الإنجليزى طومسون ، وقاد الإسماعيلى فى    10 لقاءات  حقق الفوز فى مباراتين ، و تعادل فى مثلها وخسر  6 مباريات

 ومن بعده جاء الألمانى فيلد كامب  و الذى تولى قيادة الفريق فى مباراة واحدة بالموسم  الذى تم الغاؤه ، 88\89 وخسرها الفريق ، ثم انجيل ماركوس  الأرجنتينى  حيث  تعادل فى 3 مباريات وخسر واحدة، و جاء بعده الهولندى ثيوفدورن لانجن ، ليقود الفريق فى مباراة واحدة وفاز الاسماعيلى  معه ، كما قاد اليوغوسلافى مكسيموفيتش الدراويش فى مباراة واحدة خسرها الفريق وكذلك الفرنسى باتريس نوفو فى لقاء واحد وفاز الاصفر.

 

وعادت القيادة الهولندية مرة أخرى إلى الإسماعيلية مرة أخرى ، عن طريق الهولندى ويستر هوف، قاد الفريق فى 3 مباريات انتهت بتعادلان و خسارة ، بينما أعقبه  الألمانى فرانك انجل  وقاد الفريق فى مباراتين خسارة وتعادل.

 

وظهر الألمانى بوكير فى  قيادة الفريق فى 6 مواجهات فاز فى مواجهتين و خسر فى 4 ، .وبالانتقال إلى المدرب محسن اورتجال التركى الجنسية فقاد الدراويش فى   4 مباريات فاز فى 2 و خسر فى مثلها  .

 

وحضر البرازيلى ريكاردو لتولى قيادة الدراويش ، و الذى قاد الفريق أمام الأهلى فى 4 مباريات فاز فى واحدة و تعادل فى مثلها بينما خسر فى 2 منها  .

 

وينضم لقائمة مدربى المباراة  الواحدة التونسى نصر الدين النابى وخسر معه الأسماعيلى ، ثم التشيكى فارنز شتراكا ، وتعادل فى المباراة ، يليه الفرنسى ديسابر و خسر معه الدراويش، اما  خير الدين المضوى فتعادل معه الاسماعيلى فى المباراة

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا