شكرا لقرائتكم خبر عن خواجات الدراويش ..كم مدرب أجنبى قاد الإسماعيلى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الإسماعيلى فى مواجهة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثانى عشر ببطولة الدورى الممتاز، تلك التى تقام غدا الاربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ، ويدخلها الفريق بقيادة فنية لدراجان يوفيتش من البوسنة ، ليكون أول مدير فنى أجنبى منذ رحيل خير الدين المضوى ، الذى يقود مباراة للدراويش أمام الأهلى.

وكان من المقرر إقامة المباراة باستاد الاسكندرية الا انه تم نقل مباراة الاهلى و الاسماعيلى لاستاد برج العرب

وقبل المواجهة المرتقبة نرصد تاريخ المدربين الأجانب للإسماعيلى عندما يلتقون مع الأحمر ، فى مختلف البطولات .

وتولى قيادة الاسماعيلى أمام الاهلى فى بطولة الدورى العام ، عدد كبير من المدربين وصل عددهم الى 17 مدربا ، بمختلف جنسياتهم ، سواء الالمانى او البرازيلى او الفرنسى او التشيكى ، والهولندى .

وعلى رأس هؤلاء الخواجات المجرى كوفاتش، وقاد الدراويش فى 6 مباريات أمام الأحمر ، حقق الفوز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر واحدا ، .ثم الإنجليزى طومسون ، وقاد الإسماعيلى فى 10 لقاءات حقق الفوز فى مباراتين ، و تعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات

ومن بعده جاء الألمانى فيلد كامب و الذى تولى قيادة الفريق فى مباراة واحدة بالموسم الذى تم الغاؤه ، 88\89 وخسرها الفريق ، ثم انجيل ماركوس الأرجنتينى حيث تعادل فى 3 مباريات وخسر واحدة، و جاء بعده الهولندى ثيوفدورن لانجن ، ليقود الفريق فى مباراة واحدة وفاز الاسماعيلى معه ، كما قاد اليوغوسلافى مكسيموفيتش الدراويش فى مباراة واحدة خسرها الفريق وكذلك الفرنسى باتريس نوفو فى لقاء واحد وفاز الاصفر.

وعادت القيادة الهولندية مرة أخرى إلى الإسماعيلية مرة أخرى ، عن طريق الهولندى ويستر هوف، قاد الفريق فى 3 مباريات انتهت بتعادلان و خسارة ، بينما أعقبه الألمانى فرانك انجل وقاد الفريق فى مباراتين خسارة وتعادل.

وظهر الألمانى بوكير فى قيادة الفريق فى 6 مواجهات فاز فى مواجهتين و خسر فى 4 ، .وبالانتقال إلى المدرب محسن اورتجال التركى الجنسية فقاد الدراويش فى 4 مباريات فاز فى 2 و خسر فى مثلها .

وحضر البرازيلى ريكاردو لتولى قيادة الدراويش ، و الذى قاد الفريق أمام الأهلى فى 4 مباريات فاز فى واحدة و تعادل فى مثلها بينما خسر فى 2 منها .

وينضم لقائمة مدربى المباراة الواحدة التونسى نصر الدين النابى وخسر معه الأسماعيلى ، ثم التشيكى فارنز شتراكا ، وتعادل فى المباراة ، يليه الفرنسى ديسابر و خسر معه الدراويش، اما خير الدين المضوى فتعادل معه الاسماعيلى فى المباراة