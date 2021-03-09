شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة كريم نيدفيد في الاهلي بسبب "رشح الركبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الأخيرة حول تجدد رشح كريم نيدفيد لاعب الفريق في الركبة حالة من القلق والغضب في الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

غضب أهلاوي بسبب تجدد رشح ركبة كريم نيدفيد

وتأتي حالة الغضب التامة من طول مدة غياب كريم نيدفيد عن الملاعب فاللاعب مُصاب منذ عامين بسبب إجراء أكثر من جراحة في الركبة الأمر الذي يُثير علامات الإستفهام حول السر في هذه غياب اللاعب طوال هذه الفترة.

كريم نيدفيد يغيب عن الأهلي منذ عامين فقد أجرى جراحة للمرة الإولى في غضروف الركبة خلال شهر أبريل 2019 كانت عبارة عن خياطة غضروف الركبة تحت إشراف طبيب ألماني ثم تم اكتشاف وجود رشح في الركبة بعد 3 أشهر من إجراء العملية الجراحية.

واكتشف مسئولو الأهلي وجود التهاب في الغشاء الزلالي بالركبة بسبب التسرع في تأهيل اللاعب بأحد مراكز التأهيل بألمانيا، ليُجري بعدها الطبيب الألماني عملية إزالة الغشاء الزلالي بعدها بعدة أشهر.

ولم يتوقف رشح الركبة لدى كريم نيدفيد بعد إجراء العملية الجراحية الثانية، ليتجه بعدها مسئولو الأهلي إلى خبير ألماني آخر، والذي اكتشف بدوره وجود أزمة في خياطة غضروف الركبة فأجرى جراحة ثالثة في فبراير 2020 من أجل خياطة غضروف الركبة .

كريم نيدفيد يعاني من الإصابات منذ عامين

وبعدما خاض كريم نيدفيد طوال لفترة الماضية برنامج تأهيلي طويل إقترب من العودة للتدريبات الجماعية لكن اللاعب أجرى منذ فترة بسيطة جراحة رابعة في أحد أصابع القدم لكنها بسيطة هذه المرة.

وفي الوقت الذي كان يستعد فيه كريم نيدفيد للعودة للتدريبات الجماعية فوحئ برشح جديد في الركبة سيُعطّل عودة للتدريبات الجماعية .

الإصابات الكثيرة والغياب الطويل لـ كريم نيدفيد عن الأهلي جعل لجنة التخطيط للكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح تطلب تقريراً عن هذه الأزمة المُثيرة للغاية.