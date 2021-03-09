شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: عصر الانتماء انتهى والكرة في ملعب ساسي للتجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق، أن عصر الانتماء في كرة القدم تلاشى في الفترة الحالية، وأن العامل المادي بات هو الأساس في علاقة اللاعبين بأنديتهم، وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": اللاعبين الأن باتوا يحاولون تأمين مستقبلهم في النواحي المالية ولا ينظرون إلى المكان الذي يلعبون فيه أو إسمه، وكنادي الزمالك قدمنا لساسي أقصى ما يمكن تقديمه للاعب محترف، والكرة الآن في ملعب فرجاني وهو من يجب أن يقرر ويحسم الأمر وبنسبة 90% أعتقد أن ساسي سيوافق على تجديد عقده مع الزمالك.

أضاف متحدثاً عن ثلاثي حراس مرمى الزمالك: ما يحدث في الزمالك ميزة أكثر منها عيب، رغم أن مركز حراسة المرمى يميل إلى الاعتماد على عنصر واحد وتثبيته، ومع ذلك يجب منح الفرصة للحارس الاحتياطي في المباريات السهلة حتى يقف على قدمية ويأخذ الثقة، وعندما يجلس الحارس الأساسي على الدكة يجب أن يكون ذلك وهو في قمة مستوياته.

واصل: الحارس الثالث هو الأزمة وعلى أيامنا كان يحصل على فرصة في المباريات الودية إلا أن هذا الأمر أصبح صعباً جداً مع ضغط المباريات في الوقت الحالي ولذلك يحتاج إلى عقد جلسات نفسية.

وكان محمد أبو جبل قد غاب عن المباريات الأخيرة للفريق والتي تعادل فيها الزمالك أمام تونجيث السنغالي ووداي دجلة وخسر امام الترجي التونسي بثلاثية، مما أدي الي تفكير باتشيكو المدير الفني للفريق في عودة أبو جبل مرة أخرى لحراسة مرمي الزمالك بعدما أدى موسم ونصف باستقرار فني ومستوي مميز وكان أحد أفضل حراس المرمي في دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي.

واختتم: اللجنة المؤقتة التي تدير النادي جاءت في ظروف صعبة وتواجه أزمات في النواحي المالية، التي أصبحت هي الأساس في أي فريق بالوقت الحالي، ولكن أعتقد أنها تقدم أداء جيد جداً في حدود الموارد المتاحة وتبذل جهد كبير جداً في توفير الماديات.