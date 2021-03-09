شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: بواليا محظوظ لغياب الجماهير وقفشة لازم يتدرب على التسديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى معتز إينو نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، كان يجب أن يستغل هدفه في الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتدرب بشكل أكبر على التسجيل من التسديد على المرمى، وقال إينو في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": طالما أنك معتاد على التسديد وإحراز الأهداف، منذ هدف قفشة في الزمالك الجماهير اخذت فكرة عن اللاعب أنه يسدد بشكل جيد، ولذلك هو بحاجة للتدريب على هذا الأمر، لأنه جاله أكثر من فرصة للتسديد بعد ذلك ولم يستغلها، خلال لعبي كانت بعض المباريات تقف على تسديدة مثل هذه، والمفروض أن يتدرب السولية وديانج على التسديد ويجب أن يتجرأ اللاعبين وهذا عنصر على المدرب.

أضاف: جوزية والبدري كانوا يدربوني أنا وعبد الله السعيد وأحمد فتحي على التسجيل من التسديدات، ويجب أن يشهد المران تدريبات خاصة لبعض اللاعبين، لكن اللاعبين خائفين.

وعن مباراة الاسماعيلي غداً بالدوري قال إينو: الاسماعيلي فريق كبير والأهلي بطل أفريقيا، والمباراة لقاء قمة لا يقل عن الأهلي والزمالك، بغض النظر عن الظروف التي يواجهها الاسماعيلي، وحزين جداً على الفريق بد وصوله لتلك المكانة، والاسماعيلي معروف طول عمر بأنه برازيل مصر، ويجب أن يشعر اللاعبين أنهم في نادي كبير.

واصل: غير قلق على الأهلي، نتيجة فيتا كلوب فتحت المجال للحديث من قبل البعض ولكن لاعبي الأهلي لاعبين كبار ولديهم خبرات دولية وقادرين على مواجهة المواقف الصعبة ويعلمون جيداً أن الجماهير لن تقبل غير المكسب وأثق في تأهل الفريق من دور المجموعات.

وأضاف إينو عن ثنائية وسط الملعب بالأهلي قائلاً: جوزية كان يغير في منطقة وسط الملعب خلال تواجدي بالفريق، ولكنه لم يكن يغير بنفس طريقة موسيماني بلك كان يميل إلى الثبات ويغير في أضيق الحدود، والفترة الماضية ديانج كان على الدكة لفترة طويلة وكان يعتمد على حمدي فتحي والسولية، وبعد ذلك شارك في مباراة فيتا كلوب وفي النهاية المدرب هو الأقرب للاعبين ويعلم مدى جاهزية كل لاعب ولكني أميل لتثبيت ثنائي الوسط وأن يكون التعديل في أضيق الحدود.

واصل: الأهلي لديه وفرة كبيرة من اللاعبين في مركز الهجوم، وكلهم لاعبين كبار وهدافين، ولكن المباراة الماضية أكدت أن بواليا يواجه سوء توفيق غير طبيعي، رغم أنه كان مكسر الدنيا في الجونة، وهذا يذكرني بفلافيو أول ما انضم للأهلي، وأتمنى من بواليا أن يستغل فرصة تواجده بأكبر نادي في أفريقيا، أشعر أن اللاعب لسه مخضوض، وحظك أنك تلعب بدون جماهير ويجب أن تركز لأن الأهلي ما بيصبرش.

وعن مروان محسن قال إينو: مروان هداف كبير وطبيعي أن يتعرض لسوء توفيق وهذا حدث مع عماد متعب من قبل، وما يعجبني أنه مهما كانت الضغوط لا يرد على أحد ولذلك ربنا كرمه لأنه يجتهد، والجماهير تعلم أنه لاعب جيد وهداف كبير.