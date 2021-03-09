شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عصام بهيج يقود الزمالك لتحقيق أول لقب أفروأسيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج.

كما يكون لغرفة خلع ملابس الأندية دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

بطولة الكأس الأفروأسيوية للأندية، هى بطولة سابقة لم تعد موجودة اليوم، وكانت تُلعب بين بطلى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدورى والبطولة الأسيوية للأندية أبطال الدورى، وتقام بنظام الذهاب والإياب باستثناء أول بطولتين، حيث لعُبت بنظام المباراة الواحدة.

ويُعد الزمالك النادى الأكثر تتويجًا بالبطولة، حيث توج بلقبها مرتين عامى 1987 و1997 وتوقفت البطولة الأفروأسيوية للأندية بعد إقرار بطولة كأس العالم للأندية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

نجح الزمالك فى التتويج بلقب كأس الأفروأسيوية للمرة الأولى على حساب بطل آسيا فوروكاوا اليابانى بهدفين دون رد، بعدما خاض المباراة بتشكيل مكون من: أيمن طاهر، هشام إبراهيم، هشام يكن، إبراهيم يوسف الذى كان قائد الفريق فى هذه المباراة، أيمن يونس، حمادة عبداللطيف، محمد حلمى، رضا عبدالعال، عفت نصار، جمال عبدالحميد، وطارق يحيى.

وسجل الهدف الأول للزمالك عفت نصار فى الدقيقة 47 وأضاف جمال عبد الحميد الهدف الثانى للأبيض من ضربة رأس بارعة فى الدقيقة 60 من زمن المباراة، وأقيم النهائى من مباراة واحدة بناءً على رغبة الضيوف الذين أرادوا توفير نفقات رحلة اليابان على إدارة الزمالك، ليكون بهذا قد توج أبناء ميت عقبة باللقب لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية، حيث تعد مصر هى البلد الأكثر تتويجًا بهذا اللقب برصيد 3 ألقاب، من بينها لقبان للزمالك ولقب للأهلى توج به عام 1988، فيما احتل الأبيض وصافة هذه البطولة مرة واحدة موسم 1994.