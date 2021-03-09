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الامارات | سان جرمان يحسم الجدل في مشاركة نيمار أمام برشلونة

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي اليوم أن نجمه البرازيلي نيمار سيغيب عن مواجهة الفريق أمام برشلونة في إياب ثمن نهائي في العاصمة الفرنسية غداً، لعدم تعافيه من الإصابة. وقال النادي في نشرته الطبية إن نيمار "سيواصل التدريب الفردي، وسيكون هناك تقرير جديد عن حالته في الأيام المقبلة".

وبهذا يغيب نيمار عن المباراتين ذهابا وإيابا، بينما سيكون النجم القناص مبابي حاضرا مع الفريق الباريسي الساعي لتأكيد تفوقه ذهابا على برشلونة في "كامب نو" 1-4. ويحلم برشلونة بتحقيق ريمونتادا تبدو "شبه مستحيلة"، حيث سيتوجب عليه تسجيل فارق 4 أهداف، وهو أمر لا يتصوره أحد، خاصة بالنسبة

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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