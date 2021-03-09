الامارات | أزمة إدارية تهدد مجلس إدارة النصر السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة إدارية تهدد مجلس إدارة النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري، اليوم أن إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم برئاسة صفوان السويكت، بات عليها طلب عقد جمعية عمومية من أجل إضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة. وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة النصر تسعى لإنقاذ المجلس الحالي، عقب تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس وهم سلمان الخلافي وفهد الطيار وسهيل القاسم باستقالتهم، في الوقت الذي لم تقبل فيه الإدارة ذلك.

وتابعت الصحيفة ذاتها، أن إدارة النصر تحاول إضافة أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة، أبرزهم معتز المزروع ونواف النهاري، وذلك لتعويض النقص العددي في مجلس الإدارة. وذكرت "الرياضية" أن الماد ة 18 من لائحة الأندية الرياضية السعودية، تنص على ألا يقل العدد في مجلس الإدارة عن خمسة كحد أدنى وتسعة كحد أقصى. وقالت إنه مع وصول عدد أعضاء أي مجلس إلى أقل من الحد الأدنى فإن ذلك يعني أن المجلس سيتم حله بقوة القانون. ويحتل النصر المركز السابع برصيد 30 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.

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