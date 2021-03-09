شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب لايبزيج: صلاح لاعب رائع.. ومباراتنا أمام ليفربول صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أنخيلينيو، لاعب مانشستر سيتي السابق ولاعب لايبزيج الألماني الحالي بإمكانيات محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول الإنجليزي قبل مباراتهما غدا الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول ولايبزيج مساء غد الأربعاء في إياب دور الـ16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب قد انتهت لصالح ليفربول بهدفين دون رد.

وقال أنخيلينو في تصريحات لـ«ليفربول إيكو»: «صلاح وماني لاعبين مذهلين، سرعتهما والجودة التي يلعبان بها.. إنها لاعبان رائعان فرق كبير عندما يمتلك فريقك لاعبان بتلك الجودة والسرعة وليس لاعبا واحدا».

وأضاف أنخيلينو: «نحن في وضع أفضل من ليفربول، الضغوطات على الفريق الإنجليزي أكثر منا، الريدز يمتلكون فريقا رائعا بقيادة يورجن كلوب، ولا يمكنك أن تسير على نفس المنوال طوال الوقت، لكنهم (ليفربول) يمتلكون لاعبون رائعون على المستوى الفردي، سيعودون وينافسون مرة أخرى لكن نأمل ألا يكون ذلك أمامنا في المباراة المقبلة».