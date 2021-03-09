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 رئيس رابطة الدوري الإسباني : انتقال محمد صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد صعب

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني «لاليجا»، إن انتقال صلاح مهاجم للدوري الإسباني وتحديدًا ريال مدريد وبرشلونة سيكون صعبًا نظرًا للقيمة المرتفعة لمحمد صلاح، في الوقت الذي يعاني العالم من أزمة مالية ضخمة بسبب .

وأضاف تيباس، في تصريحات تليفزيونية: «أعتقد ان انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد أو سيكون صعبًا في الصيف المقبل، الأمر سيكون صعبًا عليه أيضًا أن يترك إنجلترا لأنه لن يجد أموال كافية، خسرنا 2 مليار يورو في الفترة التي غابت عنها الجماهير عن الملاعب بسبب فيروس كورونا، لم نكن نتوقع أن نلعب هذا العدد من اللقاءات بدون حضورهم».

وتابع تيباس: «أتمنى أن ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة يومًا ما، لكن أعتقد أن الوضع المادي الصعب حاليًا للفريقين يصعب من الصفقة في الفترة الحالية».

وأضاف تيباس: «الرحيل المحتمل لليونيل عن برشلونة ورحيل عن ريال مدريد لن يؤثرا على المتابعة الجماهيرية للكلاسيكو، كما أننا ندرس عودة الجماهير إذا استمر معدل انخفاض الإصابة بفيروس كورونا».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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