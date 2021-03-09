شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الدوري الإسباني : انتقال محمد صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد صعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني «لاليجا»، إن انتقال صلاح مهاجم ليفربول للدوري الإسباني وتحديدًا ريال مدريد وبرشلونة سيكون صعبًا نظرًا للقيمة المرتفعة لمحمد صلاح، في الوقت الذي يعاني العالم من أزمة مالية ضخمة بسبب كورونا.

وأضاف تيباس، في تصريحات تليفزيونية: «أعتقد ان انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة سيكون صعبًا في الصيف المقبل، الأمر سيكون صعبًا عليه أيضًا أن يترك إنجلترا لأنه لن يجد أموال كافية، خسرنا 2 مليار يورو في الفترة التي غابت عنها الجماهير عن الملاعب بسبب فيروس كورونا، لم نكن نتوقع أن نلعب هذا العدد من اللقاءات بدون حضورهم».

وتابع تيباس: «أتمنى أن ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة يومًا ما، لكن أعتقد أن الوضع المادي الصعب حاليًا للفريقين يصعب من الصفقة في الفترة الحالية».

وأضاف تيباس: «الرحيل المحتمل لليونيل ميسي عن برشلونة ورحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد لن يؤثرا على المتابعة الجماهيرية للكلاسيكو، كما أننا ندرس عودة الجماهير إذا استمر معدل انخفاض الإصابة بفيروس كورونا».