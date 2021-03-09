شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى فى الدورى الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الثلاثاء ، استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر لها غدًا الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

القائمة ضمت 22 لاعبا ليس من بينهم عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى ومحمد صبحى ومحمد صادق وعبد الله جمعة بسبب عدم اكتمال جاهزيتهم. حارس مرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى . خط الدفاع .. محمد بيومى – مصطفى فارس – محمد هاشم – كاستيلو – مروان الصحراوى – حسين السيد – رضوان شريفى . خط الوسط .. عماد حمدى – محمود دونجا – عمر الوحش – محمد حسن – محمد عادل – زياد طارق -نادر رمضان – أحمد مدبولى – محمد الشامى – بابل. خط الهجوم .. شيلونجو – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف.

يذكر أن الاسماعيلي يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وتعرض الهزيمة في 6 مباريات، أحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها..