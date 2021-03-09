شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتشبث بالأمل الأخير فى مشاركة نيمار أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال الغموض يحيط بموقف النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان من المشاركة غدا أمام برشلونة فى، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتقارير صحفية فرنسية فان نيمار مازال فى حاجة للتعافى تماما من الإصابة العضلية التى يعانى منها منذ 10 فبراير الماضي نتيجة الإصابة العضلية، ولم يشارك نيمار في انتصار فريقه ذهابًا على برشلونة بنتيجة 4-1 في كامب نو، يوم 16 فبرايرا لماضي، لكنه بأمل بقوة في التواجد خلال موقعة الإياب على "حديقة الأمراء.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن سان جيرمان لا يعرف حتى الآن مدى إمكانية الاعتماد على نيمار في مباراة برشلونة.

وأشارت إلى أن الاختبارات التي أجريت لنيمار في الساعات الأخيرة كشفت عن معاناته من انزعاجات، لذا تدرب بشكل منفصل، أمس الإثنين.

وأوضحت أن الجهاز الفني لباريس يريد توخي الحذر وعدم المخاطرة بنيمار أمام برشلونة، لذا سيتم اختبار اللاعب البرازيلي اليوم لاتخاذ القرار النهائي.