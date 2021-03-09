شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من انتفاضة الإسماعيلى.. ويطالب بعلاج إهدار الفرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من لاعبى الفريق بضرورة التركيز فى مباراة الاسماعيلى وترجمة الفرص التى تتاح لهم الى أهداف للقضاء على مشكلة إهدار الفرص التى باتت صداع فى رأس الجهاز الفنى.

وشدد موسيمانى، خلال حديثة مع لاعبى الفريق على ضرورة الحذرخاصة أن مواجهات الفريق تحفل دائما الإثارة والندية كما أن المنافس سيحاول تحقيق انتفاضة كروية أمام الأهلى.

وطالب المدير الفنى للأهلى لاعبيه بعدم النظر لجدول ترتيب الدورى لان لكل مباراة ظروفها ودائما كل الفرق التى تواجه الأهلى تظهر بمستوى مختلف عن ظروفها ونتائجها السابقة .

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى الدورى بـ24 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما الإسماعيلى فيحتل المركز السادس عشر بـ10 نقاط من 14 مباراة خاضها فى الدورى المصرى حتى الآن