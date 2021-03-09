شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة الجديد يبدأ التفاوض مع ميسي لتجديد تعاقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ خوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، التحرك على أرض الواقع لإقناع ليونيل ميسي، قائد البارسا، بتجديد عقده.



وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، لذا يستطيع البرغوث التوقيع مع أي نادٍ مجانًا في الوقت الحالي.



ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، فإن أول لقاء بين ميسي ولابورتا لمناقشة مصير البرغوث سيكون في باريس، أثناء مواجهة البارسا لسان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وأشار البرنامج الإسباني إلى أن عرض لابورتا لميسي، سيكون الحصول على نصف راتبه الحالي في السنة.



وكانت تقارير إسبانية سربت عقد ميسي الحالي مع برشلونة، وكشفت أن اللاعب يحصل على 138 مليون يورو سنويًا، وأوضح «الشيرنجيتو» أن ميسي بات الآن أقرب للبقاء مع برشلونة عقب نجاح لابورتا في الانتخابات أكثر من أي وقت مضى.