تحت شعار «هدف واحد يكفي».. يوفنتوس يواجه بورتو ودورتموند يصطدم بـ إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الثلاثاء، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات على مستوى العالم، أبرزها مواجهة يوفنتوس الإيطالي ضد بورتو البرتغالي، وبوروسيا دورتموند الألماني ضد إشبيلية الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس X بورتو

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساءاً، وتذاع على قناة bein sports Premium 1

مباراة الذهاب انتهت بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف.

بوروسيا دورتموند X إشبيلية

تقام المباراة في العاشرة مساءاً وتذاع على قناة bein sports Premium 1

مباراة الذهاب انتهت بفوز دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الدوري المصري

الاتحاد السكندري X غزل المحلة

تقام المباراة في الساعة السابعة مساءاً وتذاع على قناة "أون تايم سبورت".