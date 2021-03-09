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تحت شعار «هدف واحد يكفي».. يوفنتوس يواجه بورتو ودورتموند يصطدم بـ إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - اميمة ياسر -   

تقام اليوم، الثلاثاء، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات على مستوى العالم، أبرزها مواجهة يوفنتوس الإيطالي ضد بورتو البرتغالي، وبوروسيا دورتموند الألماني ضد إشبيلية الإسباني في .  

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا 

يوفنتوس X بورتو

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساءاً، وتذاع على قناة bein sports Premium 1

مباراة الذهاب انتهت بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف.

بوروسيا دورتموند X إشبيلية

تقام المباراة في العاشرة مساءاً وتذاع على قناة bein sports Premium 1

مباراة الذهاب انتهت بفوز دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين. 

الاتحاد السكندري X غزل المحلة

تقام المباراة في الساعة السابعة مساءاً وتذاع على قناة "أون تايم سبورت".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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