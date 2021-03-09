مدير أعماله: علاقة العراقي بجماهير المصري تمنعه من الانتقال لأي نادٍ في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد التابعي فاروق، مدير أعمال كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي، أن هناك أندية برتغالية وإسبانية تراقب اللاعب وتنتظر ظهوره في أولمبياد طوكيو المقبلة، لذلك يجب أن يشارك اللاعب حاليا مع الفريق حتى يحصل على فرصة مع المنتخب.

وقال التابعي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" نحترم عقدنا مع المصري ولا يجوز الحديث الآن في مفاوضات مع أي نادٍ ولسنا حاليا في فترة انتقالات".

وأضح، أن الأزمة حاليًا في طريقها للحل بين اللاعب ونايه، مشيرًا إلى أن علاقة كريم العراقي بجماهير المصري تمنعه من الانتقال لأي فريق في مصر، وأي مفاوضات يجب أن تكون مع ناديه.

وأشار إلى أنه لو شارك اللاعب مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو وظهر بشكل جيد سيكون أمامه فرصة كبيرة للاحتراف لأنه بالفعل هناك عدد من الأندية الإسبانية والبرتغالية تراقبه وتنتظر ظهوره هناك.

وعن وجود مفاوضات بين اللاعب والنادي الأهلي قال :" سقف طموحات اللاعب أكبر من الانتقال لأندية في الدوري المصري فهو يسعى إلى تحقيق حلم الاحتراف، ولا أظن أن يكون هناك صفقات بين الأهلي و النادي المصري".