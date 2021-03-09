باريس يعلن موقف نيمار من المشاركة في مباراة برشلونة بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق عن المشاركة في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على باريس مساء غد الأربعاء في إياب منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وغاب نيمار عن المشاركة في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح النادي الباريسي بنتيجة 4-1، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال لقاء فريقه أمام كاين ضمن منافسات كأس فرنسا.

ونشر الموقع الرسمي للنادي بيانا حول لاعبيه المصابين جاء فيه: "استأنف نيمار تدريباته الجزئية مع الفريق وسيواصل عملية التعافي".

وأضاف البيان: خوان بيرنات يواصل عملية التأهيل والتعافي من إصابته، كما يخضع مويس كين للعزلة بعد إصابته بفيروس كورونا كوفيد -19".