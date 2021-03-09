قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي.. 5 غيابات.. وظهور حسين السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، المقرر لها مساء غدا الأربعاء، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ 12 لدوري we المصري.

القائمة ضمت 22 لاعبا ليس من بينهم عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى ومحمد صبحى ومحمد صادق وعبد الله جمعة بسبب عدم اكتمال جاهزيتهم.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاع: مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، مصطفى فارس، حسين السيد، رضوان شريفي، محمد بيومي".

خط الوسط: عمر الوحش، محمد حسن، محمد عادل، عماد حمدي، نادر رمضان، محمود دونجا، أحمد مدبولي، محمد الشامي، أري بابل، زياد طارق".

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بينسون شيلونجو، شكري نجيب".

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.