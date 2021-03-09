"رائعان".. لاعب لايبزيج يشيد بتواجد صلاح وماني معا في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أشاد أنخيلينيو لاعب لايبزيج الألماني بإمكانيات محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول الإنجليزي قبل مباراتهما غدا الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول ولايبزيج مساء غد الأربعاء في إياب دور الـ16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب قد انتهت لصالح ليفربول بهدفين دون رد.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو" قال لاعب مانشستر سيتي السابق: "صلاح وماني لاعبين مذهلين، سرعتهما والجودة التي يلعبان بها.. إنها لاعبان رائعان".

وأضاف: "فرق كبير عندما يمتلك فريقك لاعبان بتلك الجودة والسرعة وليس لاعبا واحدا".

وتابع: "نحن في وضع أفضل من ليفربول، الضغوطات على الفريق الإنجليزي أكثر منا، الريدز يمتلكون فريقا رائعا بقيادة يورجن كلوب".

وأتم: "لا يمكنك أن تسير على نفس المنوال طوال الوقت، لكنهم (ليفربول) يمتلكون لاعبون رائعون على المستوى الفردي، سيعودون وينافسون مرة أخرى لكن نأمل ألا يكون ذلك أمامنا في المباراة المقبلة".