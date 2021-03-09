الامارات | حفل انطلاق الشعلة الأولمبية بلا جماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل انطلاق الشعلة الأولمبية بلا جماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستغيب الجماهير عن حفل انطلاق الشعلة الأولمبية المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي، على أن يسمح للجماهير في الاصطفاف على طول المسار، وفق ما أفادت اليوم صحيفة يابانية. وذكرت "يوميرو شيمبون" اليومية أن منظمي اولمبياد طوكيو المؤجل من صيف 2020 الى المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، يخشون الازدحام في الحفل المقرر في 25 مارس في فوكوشيما، ومن التوقع أن يمنعوا حضور ثلاثة آلاف شخص كما كان مخططًا.

وقال متحدث باسم اللجنة المنظمة المحلية إن "التفاصيل بشأن الانطلاق الكبير (للشعلة) لا تزال قيد المناقشة". وألغي مسار الشعلة الأولمبية قبل أيام من انطلاقه العام الماضي، عندما اتخذت اليابان ومسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية قراراً غير مسبوق بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام. ووضع المنظمون قوانين صارمة لمسار الشعلة، إذ سيسمح للمشجعين بالاصطفاف، لكن سيتم حظر الصراخ والتشجيع على ان يقتصر الامر على التصفيق واستخدام السلع الموزعة. كما سيُطلب منهم ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود وحضور أجزاء معينة فقط من مسارها بالقرب من منازلهم.

وستنطلق الشعلة من موقع رمزي في فوكوشيما، لتسليط الضوء على دور طوكيو 2020 باعتباره "أولمبياد إعادة البناء"، تكريمًا لجهود إعادة الإعمار بعد عشر سنوات من الزلزال، التسونامي المميت والكارثة النووية عام 2011 في شمال شرق اليابان. ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 يوليو المقبل، وقد وضع المنظمون إجراءات صحية صارمة جدا لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي "بأمان"، على الرغم من المخاوف الصحية. وسيتخذ المنظمون قبل نهاية الشهر الحالي القرار بشأن السماح بحضور المتفرجين الأجانب من عدمه.

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