شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يقرر إيقاف مهاجم الفريق لنهاية الموسم لتطاوله علي مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم، إيقاف أيمن الغباشي مهاجم الفريق الأول عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم الحالي 2020/2021 وخصم 100 ألف جنيه من قيمة عقدة، وذلك لحين الإنتهاء من التحقيقات معه فيما نسب إليه من تطاول على مجلس الإداره وإثاره المشاكل مما يؤثر على مسيرة الفريق بالدوري الممتاز «ب».



كما كلف محمد الطويلة الإدارة القانونية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اللاعب، وذلك لقيامه بتحريض بعض اللاعبين ضد إدارة النادي.



ويستعد الفريق الأول لنادي النجوم لخوض مباراة الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز «ب» بالمجموعة الثانية والتي ستُقام يوم الجمعة المقبلة أمام نادي منتخب السويس على ستاد السويس الجديد.



وكان نادي النجوم قد تعادل في أخر مبارياته مع نظيره نادي المريخ بملعب النجوم بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، ويحتل نادي النجوم المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.