شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يخاطب ليفربول رسميا لضم محمد صلاح للأولمبياد بعد القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى مخاطبة ليفربول رسميا بشأن رغبته فى ضم محمد صلاح نجم منتخب مصر والريدز، لقائمة أولمبياد طوكيو عقب سحب قرعة الأولمبياد يوم 21 أبريل المقبل.

وجاء قرار شوقى غريب لرغبته فى تقديم تقرير متكامل لنادى ليفربول ويورجن كلوب المدير الفنى للفريق يتضمن مجموعة مصر فى الأولمبياد وأجندة الفريق خلال الفترة المقبلة ومواعيد وملاعب المباريات وفندق الإقامة والتحركات بحيث يستطيع ليفربول وكلوب اتخاذ قرار نهائى بناء على معلومات كاملة.

وطالب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، بإرسال القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 50 لاعباً قبل منتصف شهر مايو المقبل، وهو الموعد النهائى لإرسال القائمة، وشدد فيفا فى خطابه للمنتخب الأولمبى بضرورة التأكد من التسجيل والقيد فى القائمة المبدئية لأى لاعب أو مدرب أو إدارى أو طبيب، حيث سيتم اختيار القائمة النهائية للأولمبياد من بين القائمة الأولية، ولا يجوز إدراج أى اسم فى القائمة النهائية ليس موجودا فى القائمة الأولية.

كما أخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى وقت سابق، الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب بضرورة وضع اسم أى لاعب يفكر فى ضمه للأولمبياد فى القائمة "المفتوحة" التى سيتم إرسالها بحد أقصى يوم 9 أبريل المقبل.

وأوضح فيفا فى الخطاب أن أى لاعب لن يقيد فى القائمة المفتوحة لأولمبياد طوكيو لن يكون بمقدور المنتخب ضمه فى القائمة النهائية بعد ذلك، حيث تنص لوائح البطولة على إدراج أى لاعب أو إدارى أو طبيب فى القائمة المفتوحة على أن يتم الاختيار من هذه الأسماء فقط فى القائمة النهائية للأولمبياد.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مد فترة قيد اللاعبين فى القائمة المفتوحة للأولمبياد حتى 9 أبريل المقبل لحين حسم المنتخبين المتأهلين من أمريكا الشمالية.

واستقر شوقى غريب على قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى القائمة المفتوحة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق فى يوليو المقبل.

وقال غريب لـ"الخليج 365"، إنه قرر وضع اسم صلاح فى القائمة حتى يحافظ على فرص انضمام اللاعب للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء المفاوضات والاتصالات مع ناديه الإنجليزى وحسم الأمر، خاصة أنه لابد من وضع محمد صلاح وأى لاعب يرغب في ضمه فى القائمة المفتوحة وكذلك الأولية حتى يحتفظ بفرص انضمامه انتظارًا للقائمة النهائية.