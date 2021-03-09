شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يذاكر سيراميكا لتجهيز الزمالك لمباراة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على دراسة، فريق سيراميكا فنيا خلال الساعات الجارية، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى، باستاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ويرغب باتشيكو فى معرفة كل نقاط القوة والضعف لدى سيراميكا، حيث طلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز لاعبيه وأبرز الغيابات المنتظرة فى مباراة الخميس، وكذلك هداف الفريق، وتقريرا عن خط الدفاع وعدد الأهداف التى استقبلها ومعلومات عن حارس مرماه الأساسى.

ويسعى باتشيكو لتحقيق الفوز فى مباراة سيراميكا لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث سيواصل المنافسة على صدارة الدورى الممتاز، مع الغريم التقليدى النادى الأهلى، وكذلك رفع الروح المعنوية للاعبين قبل أيام من مباراة الترجي التونسي المصيرية والمقرر لها يوم الثلاثاء 16 مارس، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي لا بديل فيها للأبيض عن الفوز بعد تأزم موقفه بالخسارة أمام بطل تونس في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في ملعب رادس.

ويحتل الزمالك صدارة الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة جمعها من 13 مباراة، وعلى الصعيد الأفريقى يحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الرابعة لدوري الأبطال بعد مرور 3 جولات بدور المجموعات تعادل في مباراتين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي ثم خسر أمام الترجي بالجولة الثالثة، ليحتل المركز الثالث برصيد نقطتين خلف المولودية صاحب المركز الثاني بـ 5 نقاط والترجي المتصدر بـ 7 نقاط، ويتزيل تونجيث المجموعة برصيد نقطة واحدة.