شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للرماية يشكر مصر على استضافة بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة الشباب والرياضة خطاب شكر وتقدير من فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولى للرماية أعرب خلاله عن سعادته البالغة وتهنئته بنجاح مصر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة للرماية، فى ظل جائحة كورونا، لترسل رسالة إيجابية إلى العالم أجمع بقدرة مصر على استضافة أقوى البطولات وتظهر مدى قوتها وجاهزيتها لذلك.

وأكد رئيس الاتحاد الدولى للرماية أن نجاح مصر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة للرماية فى ظل هذه الظروف الصعبة كان له بالغ الأثر فى إسناد مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية 2022، فى ظل الجهود والتنسيق الدائم والملموس من وزير الشباب والرياضة.

وأضاف فلاديمير ليسن أن الاتحاد الدولى كان على ثقة تامة وتفاؤل بنجاح مصر فى استضافة بطولة العالم للرماية، والتى تعتبر أول بطولة للاتحاد الدولى تم تنظيمها منذ بداية جائحة كورونا وهو أمر عظيم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد كثيرا من التنسيق بين الاتحاد الدولى والاتحاد المصرى للرماية، مشيدا بالنقاش الذى دار حول دور مصر فى تطوير اللعبة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن تنظيم بطولة العالم الأخيرة للرماية يأتى فى إطار ثقة الاتحاد الدولى للرماية فى قدرة مصر على استضافة الأحداث الكبرى، نظراً لما تملكه مصر من مقومات وميادين رماية على أعلى مستوى وقدرات تنظيمية هائلة، والدعم المستمر والكامل للقيادة السياسية، كان له عظيم الأثر فى أن مصر تصبح قبلة الاتحادات الرياضية الدولية، ومركزاً إقليميا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية.

وقدمت وزارة الشباب و الرياضة الشكر للاتحاد الدولى على إسناد شرف التنظيم لمصر، كما وجة الشكر للاتحاد المصرى برئاسة اللواء حازم حسنى على التنسيق المشترك مع الوزارة.