شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نصائح موسيمانى للاعبى الأهلى قبل موقعة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بعدم السماح للإسماعيلى بالاستفاقة على حساب المارد الأحمر خلال مباراة الفريقين غداً فى بطولة الدورى الممتاز.

وتحدث موسيمانى مع لاعبى الأهلى الأيام الماضية عن قوة فريق الإسماعيلى رغم نتائجه السلبية فى بطولة الدورى هذا الموسم، وأكد لهم أن الدرايش سيحاولون تحقيق انتفاضة كروية أمام الأهلى.

وطالب المدير الفنى للأهلى لاعبيه بعدم النظر لجدول ترتيب الدورى حينما يلعبون مع الإسماعيلى باعتبار أن الأخير يحتل مركزا متأخرا فى جدول المسابقة لكنه يبقى أحد أهم وأقوى الفرق فى الدورى بعيداً عن تراجع نتائجه الموسم الحالى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى الدورى بـ24 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما الإسماعيلى فيحتل المركز السادس عشر بـ10 نقاط من 14 مباراة خاضها فى الدورى المصرى حتى الآن.

وأشار موسيمانى فى حديثه مع لاعبى الأهلى إلى أن احترام الخصم من أساسيات النجاح فى كرة القدم لذا عليهم التركيز منذ بدية المباراة من أجل تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة أمام الإسماعيلى.

ويلعب الأهلى مع الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء، باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 لبطولة الدورى الممتاز.