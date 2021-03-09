شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. يحيى خالد أسد كرة اليد يزأر فى سماء أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم منتخب مصر لكرة اليد الواعد يحيى خالد المحترف فى صفوف فريق فيسبريم المجرى، يعد أسدا جديدا لفراعنة اليد يزأر فى سماء أوروبا، خاصة بعد نجاح الفريق المجرى فى الحصول على توقيع اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة حتى 2025.

ونجح احتراف يحيى خالد فى صفوف فيسبريم المجرى فى تطوير خبرات اللاعب والتى ظهرت بقوة فى بطولة العالم مصر 2021 والتى استضافتها أرض المحروسة شهر يناير الماضى.

يحيى خالد لاعب يمتلك الكثير من الخبرات، خاصة أنه انضم لصفوف المنتخب وهو فى سن صغيرة، وخاض العديد من الاحتكاكات القوية.

وتُوّج يحيى خالد، نجم منتخب كرة اليد، الواعد بأول لقب أوروبى فى مسيرته الاحترافية مع ناديه فيسبريم المجرى، بالحصول على لقب بطولة دورى جنوب شرق أوروبا، بالفوز على فاردار المقدونى بنتيجة 35 / 27 فى المباراة النهائية فى 2020 الماضى.

ويرتدى يحيى خالد مع فيسبريم المجرى القميص رقم 65 محرزا 192 هدفا حتى الآن.

وحصل يحيى خالد، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب مصر وسلوفينيا التى انتهت بالتعادل بنتيجة 25 / 25، فى إطار ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى استضافتها أرض المحروسة يناير الماضى.

وحقق يحيى خالد مع الفراعنة المركز السابع على العالم مع منتخب مصر فى بطولة شهدت تقديم اللاعب أفضل مستوياته على أرض مصر.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب يحيى خالد فى الصور التالية: