شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكما لمباراة الاتحاد السكندرى وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة تعيين الحكم عبد العزيز السيد لإدارة مباراة الاتحاد السكندرى وغزل المحلة، اليوم، المؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر الدورى الممتاز والتى تقام فى تمام السابعة مساء على استاد الاسكندرية.
ويضم طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندرى وغزل المحلة عبد العزيز السيد حكم ساحة، ويعاونه أحمد ساهر وعدى عيد مساعدان، ومحمد عبد العزيز حكم رابع، ومحمد عادل حكم فيديو وعمرو رمضان حكم مساعد فيديو.
ويستضيف استاد الإسكندرية، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الاتحاد السكندرى مع نظيره غزل المحلة، فى لقاء الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، فى مواجهة مثيرة وصعبة على الفريقين، يدخلها الاتحاد السكندرى منتشيًا بعد فوزه فى المباراة الماضية على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، فيما يدخله غزل المحلة باحثا عن تصحيح المسار بعد التعادل مؤخرا مع البنك الأهلى.
فى المقابل طالب خالد عيد لاعبى غزل المحلة بضرورة العودة إلى طريق الانتصارات، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق فى الموسم الجارى وصعوبة المنافسة، خاصة أن فوز المحلة على الاتحاد يضع زعيم الفلاحين فى المنطقة الدافئة بجدول الدورى.