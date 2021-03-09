شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكما لمباراة الاتحاد السكندرى وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة تعيين الحكم عبد العزيز السيد لإدارة مباراة الاتحاد السكندرى وغزل المحلة، اليوم، المؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر الدورى الممتاز والتى تقام فى تمام السابعة مساء على استاد الاسكندرية.

ويضم طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندرى وغزل المحلة عبد العزيز السيد حكم ساحة، ويعاونه أحمد ساهر وعدى عيد مساعدان، ومحمد عبد العزيز حكم رابع، ومحمد عادل حكم فيديو وعمرو رمضان حكم مساعد فيديو.

ويستضيف استاد الإسكندرية، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الاتحاد السكندرى مع نظيره غزل المحلة، فى لقاء الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، فى مواجهة مثيرة وصعبة على الفريقين، يدخلها الاتحاد السكندرى منتشيًا بعد فوزه فى المباراة الماضية على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، فيما يدخله غزل المحلة باحثا عن تصحيح المسار بعد التعادل مؤخرا مع البنك الأهلى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 21 نقطة، حصدها بعد 14 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 أخرى وتلقى الهزيمة فى 5 لقاءات، وسجل لاعبو الاتحاد 17 هدفا، واستقبلت شباكهم 18 هدفا أخرى، بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الفلاحين بعد 14 مباراة، حيث فازوا فى 4 مباريات، وخسروا فى مثلها وتعادلوا فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 هدفا أخرى.

وطالب حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبى الفريق بضرورة البناء على المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى، ومواصلة الانتصارات؛ لتحسين وضع الفريق بجدول الدورى، خاصة أن الفوز على غزل المحلة يرفع رصيده إلى 24 نقطة، ليدخل إلى المربع الذهبى، ويناطح الكبار، عائدا إلى مكانته الطبيعية في المسابقة.

فى المقابل طالب خالد عيد لاعبى غزل المحلة بضرورة العودة إلى طريق الانتصارات، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق فى الموسم الجارى وصعوبة المنافسة، خاصة أن فوز المحلة على الاتحاد يضع زعيم الفلاحين فى المنطقة الدافئة بجدول الدورى.