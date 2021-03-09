شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخضع لاختبار طبي على هامش مران الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، لاختبار طبي على هامش التدريبات الجماعية لفريق اليوم، لمعرفة إمكانية مشاركته فى المران، وجاهزيته للتواجد في قائمة مباراة سيراميكا المقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأدي شيكابالا تدريبات تأهيلية على هامش مران فريقه خلال الأيام الماضية للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية وأدت لغيابه عن مباريات فريقه الأخيرة، حيث يعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية بعمق 2 سم، ما يستلزم ضرورة خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لحين شفائه تماما من الإصابة التي تستغرق بعض الوقت قبل أن يكون قادر على العودة للتدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعى.

وتؤكد المؤشرات صعوبة لحاق شيكابالا بمباراة الزمالك وسيراميكا لحاجته مزيد من الوقت قبل المشاركة في التدريبات والمباريات، ليستمر غيابه عن فريقه للمباراة الرابعة على التوالي حيث يغيب عن الزمالك منذ مباراة تونجيث السنغالي بالجولة الثانية لدوري المجموعات الأفريقي حيث تواجد ضمن البعثة البيضاء فى السنغال لكنه لم يشارك ثم غاب عن قائمة فريقه في مباريات وادي دجلة بالدوري والترجي التونسي بدوري الأبطال بسبب الإصابة.

واحتفل شيكابالا الجمعة الماضى بعيد ميلاده الـ"35"، ويملك الفهد الأسمر تاريخا طويلا من التألق بالقميص الأبيض ليصبح أيقونة لدى عشاق الزمالك وأسطورة غير قابلة للمساس.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، ثم تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك ببطولتى دورى 2003 و2004، و5 بطولات كأس مصر2002، 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.