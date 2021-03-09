فاروق جعفر: لا توجد تغييرات في الجهاز الفني للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، أن حالة الترجي التونسي كانت أفضل ممما كان يتوقع ، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بالنظام والقوة للفريق التونسي خلال المباراة الماضية والتي انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 3 أهداف لهدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال جعفر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الزمالك مر بنفس هذه الظروف في الكونفدرالية وفاز في النهاية بالبطولة، ولم توقع عقوبات بسبب الخسارة أمام الترجي فالكرة مكسب وخسارة".

وأضاف:"بنشرقي لاعب غيور وهذا شخصيته ودائما يريد التواجد في الملعب، وأي فريق يتعرض للخسارة تشعر بعدها بوجود مشاكل لكن هذا أمر طبيعي في كرة القدم".

وتابع:" في بعض اللاعبين وصلهم عروض وهذا لا يمكن انكاره لكن يجب أن يكون العرض مناسب لاسم النادي حتى يسمح له بالرحيل فالنادي له حق على جميع اللاعبين".

وعن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني، رد قائلا:" لا أعلم ولم يأخذ رأيي أحد بشأن تغيير أي من أفراد الجهاز الفني".

وأكمل: "معنى أنه لم يتحدث معي أحد في هذا الأمر فلا يوجد شيء يخص هذا الملف، دائما الحديث عن التغيير يكون في حالة الخسارة فقط فالجهاز لا يحتاج في الوقت الحالي أي شيء سوى الاستقرار".

وأتم تصريحاته:" بقاء الجهاز الفني مرتبط باللاعبين، فلو عاد اللاعبين لمستواهم والقتال في الملعب ستعود الأمور لطبيعتها".