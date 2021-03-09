شوقي غريب: نتمنى أن يشارك صلاح معنا في أولمبياد طوكيو .. ونتابع مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه يتمنى تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في أولمبياد طوكيو المقبلة، مشيرًا إلى أن صلاح سيكون إضافة قوية للمنتخب في حال موافقة ناديه ليفربول بالمشاركة مع منتخب بلاده.

وقال غريب في تصريحات لإذاعة أون سبورت ام اف:" نعمل بلوائح ونظام، أي لاعب لن يتواجد في القائمة المبدئية لن يسمح له بالمشاركة بعد ذلك، والقائمة المبدئية ستكون مفتوحة واخترنا صلاح من أول يوم بعد بطولة إفريقيا".

وأضاف:" سنضيف أكتر من 10 لاعبين كبار في جميع المراكز في القائمة المبدئية حتى يكون لدينا العديد من الخيارات ولازالنا أمامنا وقت حتى 9 ابريل لإرسال القائمة".

وتابع:" صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم لكن قرار المشاركة سيكون مع نادي ليفربول فهو صاحب القرار".

وأكمل:" أتمنى أن يتواجد صلاح معنا لان لدينا هدف نسعى لتحقيقه، القرعة ستكون يوم 21 إبريل وعقب القرعة سيكون لدينا كل المعلومات فيما يخص تواجدنا في البطولة والتدريبات ومكان الإقامة".

واستطرد:" من الممكن ضم لاعبين آخرين جدد لأول مرة، نجهز ملف ليفربول عقب اعلان القرعة وسنرسله لنادي ليفربول لنرى قراره في السماح لصلاح بالمشاركة معنا".

وأتم تصريحاته:"عمر مرموش نتابعه فهو يشارك بصفة مستمرة مع فريقه الحالي سانت باولي الألماني وهناك اتصال معه خلال الأيام الماضية وننتظر قرار هل سيكون هناك مباريات ودية قريبا أم لا ليكي يكون متواجد ونشاهده".