بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مباراتان في دوري الأبطال.. ولقاء في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تستكمل اليوم الثلاثاء، مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بإقامة مباراتين، بالإضافة لإقامة لقاء في دوري we المصري.

ويستعرض الخليج 365، أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا

10:00 - يوفنتوس و بورتو- القناة الناقلة bein sports Premium 1.

10:00 - بوروسيا دورتموند وإشبيلية- القناة الناقلة bein sports Premium 2.

دوري we المصري

7:00 - الاتحاد السكندري وغزل المحلة- القناة الناقلة ON Time Sports 1 HD.

الدوري البرتغالي

11:45- سبورتينغ براجا وفيتوريا جيماريش - القناة الناقلة Sport TV 1 Potugal.