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بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مباراتان في دوري الأبطال.. ولقاء في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
تستكمل اليوم الثلاثاء، مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بإقامة مباراتين، بالإضافة لإقامة لقاء في دوري we المصري.

ويستعرض الخليج 365، أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:


10:00 - يوفنتوس و بورتو- القناة الناقلة bein sports Premium 1.
10:00 - بوروسيا دورتموند وإشبيلية- القناة الناقلة bein sports Premium 2.

دوري we المصري
7:00 - الاتحاد السكندري وغزل المحلة- القناة الناقلة ON Time Sports 1 HD.

الدوري البرتغالي
11:45- سبورتينغ براجا وفيتوريا جيماريش - القناة الناقلة Sport TV 1 Potugal.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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