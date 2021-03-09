شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يعتمد الهيكل الجديد للمنظومة الإعلامية (الأسماء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في اطار تلاحق الأحداث داخل نادي الزمالك بعد خسارة الفريق من الترجي التونسي في الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري رابطة الابطال الافريقي، أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك بياناً بالتغييرات التي اتخذتها في المنظومة الإعلامية للنادي.

واعلنت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك عقب مباراة الترجي انها في حالة انعقاد دائم وانها ستتخذ اجراءات تصحيحية خلال الفترة المقبلة من اجل اعادة النادي إلى مساره الطبيعي.

وكشفت اللجنة التي تدير نادي الزمالك في بيانها عن رغبتها في وجود منظومة اعلامية قوية تكون قادرة على التعبير عن نادي الزمالك وتدافع عنه في كافة القضايا بما يليق بإسم نادي الزمالك.

وجاء تشكيل الهيكل الجديد للمنظومة على النحو التالي : عصام سالم رئيساً للمنظومة الإعلامية ومتحدثا رسمياً للنادي. محمد الجبالي رئيساً لتحرير الموقع الرسمي للزمالك والسوشيال ميديا بالنادي. عبد الحميد فراج مديرا تحريريا للموقع الرسمي ، ومنتصر الرفاعي مديرا تحريريا للسوشيال ميديا بالنادي.

وأعلن احمد مخلوف، مدير السوشيال ميديا السابق بنادي الزمالك، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تسليمه كافة الصفحات الخاصة بنادي الزمالك في محضر رسمي للواء عماد عبدالعزيز رئيس النادي مشدداً على انه هناك امور كثيرة ادت إلى ابعاده عن منصبه مؤكداً انه لن يتحدث عنها في الوقت الحالي.

ويواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته عصر الثلاثاء استعداداً لمواجهة سيراميكا كيلوباترا المقبلة في الدوري وعقد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبيه خلال الساعات القليلة المنقضية طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على سيراميكا ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة من الترجي التونسي.