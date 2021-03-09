شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها السابعة والنصف من مساء غد، بالإسكندرية في الدوري الممتاز.

ويتطلع الاهلي للفوز في مباراة الاسماعيلي بهدف تجاوز صدمة التعادل الأخيرة أمام فيتا كلوب 2\2 في دوري الأبطال، كما أنها ستكون البروفة الأخيرة للأهلي قبل رحلة الكونغو التي سيواجه خلالها الأهلي فريق فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري في الجولة الرابعة لدور المجموعات.

ويعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عقب مران اليوم، قائمة الفريق التى ستتجه للإسكندرية لخوض مباراة الإسماعيلي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه صفوف الأهلي انفراجة بعودة اثنين من المصابين لتدعيم صفوف النسور الحمر، إلا أن مستشفى الأهلي استقبلت زائرا جديدا ممن يتلقون الإصابات من ضحايا المباريات التي يخوضها الفريق الأحمر في مختلف المنافسات، وهو ما يثير حالة من الدهشة حول كثرة الإصابات في صفوف الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

واستقبل مستشفى الأهلي النزيل الجديد محمود وحيد بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، في مباراة فريقه ضد فيتا كلوب بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لينضم إلى نزلاء مستشفى الأهلي.

فيما استعاد الجهاز الفني خدمات الثنائي صلاح محسن وأكرم توفيق بعد تعافيهما من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، والإصابة بآلام في أنكل القدم على الترتيب، ليدعمان صفوف المارد الأحمر الذي يعاني من نقص في بعض المراكز خاصة الخط الهجومي والجبهة اليسرى.

ويغيب عن الأهلي لظروف الإصابات كل من: وليد سليمان للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وعلي معلول للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومن قبلهما كريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود للإصابة في غضروف الركبة لنيدفيد والصليبي لمتولي ومحمود، وكذلك ناصر ماهر الذي يعاني من خلع في الكتف وأجرى عملية جراحية لتثبيت الكتف.

ولم يخل مستشفى الأهلي من استقبال المصابين منذ بداية الموسم الحالي، بدءا من الرباعي نيدفيد ومحمود ومتولي وجونيور أجايي المصابين من الموسم الماضي ثم ناصر ماهر، ومن بعده وليد سليمان وعلي معلول صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق، قبل تعافي الثلاثي الأخير ومعهم أجايي وانتظامهم في المباريات.